Окупанти в Криму заарештували підозрюваного в "замаху" на Царьова

У ФСБ заявили, що під час обшуку у підозрюваного знайшли фото Царьова та "схеми підходів до місць його проживання та роботи".

Підконтрольний російським окупантам "суд" Сімферополя заарештував на два місяці 46-річного жителя Ялти, підозрюваного в замаху на колишнього депутата Верховної Ради України, колаборанта Олега Царьова.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські інформагенції.

Прізвище підозрюваного в повідомленнях не називається. Йому інкримінують "зазіхання на життя державного чи громадського діяча" (стаття 277 КК РФ).

Чоловіка затримали 31 жовтня співробітники ФСБ. За версією спецслужб, у своїй квартирі він обладнав "схованку із засобами ураження, які надалі застосовувалися під час замаху". На відео із визнанням провини чоловік сказав, що в лютому 2023 року його нібито завербували українські спецслужби для організації замаху на Царьова.

У ФСБ також заявили, що під час обшуку у підозрюваного знайшли фото Царьова, "схеми підходів до місць його проживання та роботи", саморобний вибуховий пристрій та компоненти для його виготовлення, а також "засоби конспіративного звʼязку з українськими кураторами".

Нагадаємо, Царьов був депутатом Верховної Ради трьох скликань, в Україні його заочно засуджено до 12 років ув'язнення за сепаратизм та колабораціонізм.

27 жовтня колишній український журналіст, зрадник та українофоб Олександр Чаленко повідомив, що Царьова знайшли у його будинку з ножовими пораненнями. А представник російської окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що в Царьова стріляли.

Пізніше джерела LB.ua підтвердили, що замах на Царьова – це спецоперація Служби безпеки України.