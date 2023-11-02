У Маріуполі росіянин наїхав КамАЗом на неповнолітню

"Швидка" забрала потерпілу, але медикам не вдалося врятувати її життя.

У тимчасово окупованому Маріуполі росіянин наїхав КамАЗом на неповнолітню дівчину.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, трагедія стала в центральному районі міста. "Швидка" забрала потерпілу, але медик не змогли врятувати їй життя.

Андрющенко додав, що окупанта посадять. Також він закликав жителів покинути місто.

Нагадаємо, раніше радник міського голови Маріуполя повідомляв, що стаціонарні відділення місцевих лікарень приймають цивільних через велику кількість поранених військових РФ. Тому через ігнорування лікування цивільних рівень смертності у місті не знижується - щотижня помирає від 300 до 400 жителів.

Також у Маріуполі мігранти з Центральної Азії створили щонайменше дві етнічні банди, які торгують зброєю та наркотиками.