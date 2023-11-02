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У Маріуполі росіянин наїхав КамАЗом на неповнолітню

"Швидка" забрала потерпілу, але медикам не вдалося врятувати її життя.

У Маріуполі росіянин наїхав КамАЗом на неповнолітню
Фото ілюстртативне

У тимчасово окупованому Маріуполі росіянин наїхав КамАЗом на неповнолітню дівчину.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, трагедія стала в центральному районі міста. "Швидка" забрала потерпілу, але медик не змогли врятувати їй життя.

Андрющенко додав, що окупанта посадять. Також він закликав жителів покинути місто.

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Нагадаємо, раніше радник міського голови Маріуполя повідомляв, що стаціонарні відділення місцевих лікарень приймають цивільних через велику кількість поранених військових РФ. Тому через ігнорування лікування цивільних рівень смертності у місті не знижується - щотижня помирає від 300 до 400 жителів.

Також у Маріуполі мігранти з Центральної Азії створили щонайменше дві етнічні банди, які торгують зброєю та наркотиками.

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