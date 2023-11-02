Українські бійці-прикордонники вразили дроном МТЛБ російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“На Куп’янському напрямку бійці повітряної розвідки “Сталевого кордону” виявили “мотолигу” загарбників та направили туди FPV-дрон”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок удару безпілотником російська техніка була пошкоджена, а контужені окупанти розбіглись.
Нагадаємо, на Запорізькому напрямку автоколона мобілізованих із Чувашії (РФ) 29 жовтня) потрапила під обстріл. В результаті атаки загинуло декілька десятків окупантів.