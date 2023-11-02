Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
Правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях секти "АллатРа" по всій Україні, – Цензор.Нет
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
На Львівщині місцевий житель побив нардепа Тищенка
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Спалах Гепатиту А. Ви, ймовірно, маєте імунітет, але не знаєте про це. Що треба розуміти про цю хворобу
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Головнокомандувач ЗСУ: Сучасна позиційна війна та як у ній перемогти
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Група республіканців назвала вимоги для надання подальшої підтримки Україні: хочуть оцінок та критеріїв завершення війни
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Про гучну статтю в Times – по деяких її пунктах
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Три нулі. У чому підозрюють голову НСЗУ та кому це потрібно
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про запобіжний захід голові Нацслужби здоров'я Гусак (оновлено)
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
УПЦ: ЧИ є майбутнє без діалогу?
ГоловнаСуспільствоВійна

Прикордонники вразили дроном російську МТЛБ

Цього разу російську техніку вразили на Куп’янському напрямку.

Прикордонники вразили дроном російську МТЛБ
Фото: Пресслужба ДПСУ

Українські бійці-прикордонники вразили дроном МТЛБ російських окупантів. 

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“На Куп’янському напрямку бійці повітряної розвідки “Сталевого кордону” виявили “мотолигу” загарбників та направили туди FPV-дрон”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Google News

Зазначається, що внаслідок удару безпілотником російська техніка була пошкоджена, а контужені окупанти розбіглись.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку автоколона мобілізованих із Чувашії (РФ) 29 жовтня) потрапила під обстріл. В результаті атаки загинуло декілька десятків окупантів

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies