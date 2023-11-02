Цього разу російську техніку вразили на Куп’янському напрямку.

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Українські бійці-прикордонники вразили дроном МТЛБ російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“На Куп’янському напрямку бійці повітряної розвідки “Сталевого кордону” виявили “мотолигу” загарбників та направили туди FPV-дрон”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару безпілотником російська техніка була пошкоджена, а контужені окупанти розбіглись.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку автоколона мобілізованих із Чувашії (РФ) 29 жовтня) потрапила під обстріл. В результаті атаки загинуло декілька десятків окупантів.