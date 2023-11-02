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​Росіяни випустили дві ракети "Онікс" по Одещині

Удар завдали з території Криму.

​Росіяни випустили дві ракети "Онікс" по Одещині
Фото: Сили оборони півдня України

Росіяни вдарили по Одещині двома ракетами "Онікс".

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Окупанти атакували регіон із території тимчасового загарбаного Криму. Однак атака росіянам не вдалася.

"Випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано", - зазначили військові.

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Нагадаємо, днями російська армія атакувала Одеську область. Ціллю став судноремонтний завод. Тоді було пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Раніше росіяни спрямували на Одещину ударні безпілотники. Уламки збитого "шахеду" пошкодили припортову інфраструктуру.

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