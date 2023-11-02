​Росіяни випустили дві ракети "Онікс" по Одещині

Росіяни вдарили по Одещині двома ракетами "Онікс".

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Окупанти атакували регіон із території тимчасового загарбаного Криму. Однак атака росіянам не вдалася.

"Випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано", - зазначили військові.

Нагадаємо, днями російська армія атакувала Одеську область. Ціллю став судноремонтний завод. Тоді було пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства.

Раніше росіяни спрямували на Одещину ударні безпілотники. Уламки збитого "шахеду" пошкодили припортову інфраструктуру.