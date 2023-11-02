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Львівська мерія звернулася до Зеленського, Стефанчука і Шмигаля через ситуацію з Митрополичими садами

Територію хоче забрати собі Держспецзв’язку.

Львівська мерія звернулася до Зеленського, Стефанчука і Шмигаля через ситуацію з Митрополичими садами
Фото: Facebook/Андрій Садовий

На сесії Львівської міської ради міський голова Андрій Садовий і депутати звернулися до Президента, Голови Верховної Ради та прем'єр-Міністра з проханням вплинути на ситуацію довкола Митрополичих садів у Львові.

Як повідомив Садовий на своїх сторінках у соцмережах, цю землю хоче забрати Держспецзв’язку.

"Митрополичі сади - це територія біля собору Святого Юра, яка раніше належала УГКЦ. За словами Садового, у радянські часи комуністи облаштували тут будівлі радіовежі, які глушили сигнали «Голосу Америки» та «Радіо Свободи».

"Лише у 2020 році міська рада повернула цю ділянку церкві. Проте у мене було велике здивування, коли ми побачили, що Державна служба спеціального зв'язку звернулася з позовом до суду, щоб забрати цю землю собі назад", - зазначив Садовий.

Суд позов Держслужби задовольнив. Львівська мерія це рішення оскаржує.

Садовий додав, що "починають тут з'являтися посередники від забудовників, які думають, чи можна забудувати цю землю".

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Нагадаємо, раніше Офіс Генерального прокурора довів у суді незаконність передачі під забудову земель міністерства оборони в Києві.

Прокуратура Києва через суд скасувала рішення про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки біля Національного музею народної архітектури та побуту України за приватною структурою.

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