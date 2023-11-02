Львівська мерія звернулася до Зеленського, Стефанчука і Шмигаля через ситуацію з Митрополичими садами

На сесії Львівської міської ради міський голова Андрій Садовий і депутати звернулися до Президента, Голови Верховної Ради та прем'єр-Міністра з проханням вплинути на ситуацію довкола Митрополичих садів у Львові.

Як повідомив Садовий на своїх сторінках у соцмережах, цю землю хоче забрати Держспецзв’язку.

"Митрополичі сади - це територія біля собору Святого Юра, яка раніше належала УГКЦ. За словами Садового, у радянські часи комуністи облаштували тут будівлі радіовежі, які глушили сигнали «Голосу Америки» та «Радіо Свободи».

"Лише у 2020 році міська рада повернула цю ділянку церкві. Проте у мене було велике здивування, коли ми побачили, що Державна служба спеціального зв'язку звернулася з позовом до суду, щоб забрати цю землю собі назад", - зазначив Садовий.

Суд позов Держслужби задовольнив. Львівська мерія це рішення оскаржує.

Садовий додав, що "починають тут з'являтися посередники від забудовників, які думають, чи можна забудувати цю землю".

Нагадаємо, раніше Офіс Генерального прокурора довів у суді незаконність передачі під забудову земель міністерства оборони в Києві.

Прокуратура Києва через суд скасувала рішення про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки біля Національного музею народної архітектури та побуту України за приватною структурою.