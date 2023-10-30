Сьогодні президент України провів важливі перемовини з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте, поінформував його про ситуацію на передовій, про наші дії, наші можливості.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Наші домовленості з Марком, про які ми говорили під час зустрічі в Одесі, виконуються. Дуже важливо також і те, що Нідерланди стали першою державою з-поза меж “Великої сімки”, із якою ми почали двосторонню роботу щодо безпекових гарантій. Обговорили з паном Премʼєр-міністром і результати зустрічі радників щодо Формули миру на Мальті” - зазначив Зеленський.

Він додав, що зустрівся і з делегацією Конгресу США – троьома конгресменами, які перебувають із візитом в Україні.

“Я поінформував конгресменів про ситуацію на передовій, про дуже успішне застосування американських “атакамсів”, нещодавно переданих нашим силам оборони. Звичайно, ми обговорили й питання продовження військової та бюджетної підтримки”, - розповів президент України.

Володимир Зеленський провів кілька важливих нарад щодо наших подальших міжнародних кроків. Підсумкову нараду щодо зустрічі радників на Мальті та наступних планів стосовно Формули миру. Нараду щодо очікуваної оцінки від Єврокомісії щодо нашого прогресу у європейській інтеграції. А також нараду щодо нашої стратегії зі збереження уваги світу до України, з підтримки тієї єдності, яка допомагає нам захищатися та забезпечувати системне послаблення держави-агресора.

Він наголосив, що Росія поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно.

“Стратегічно ми всі маємо бути міцними, маємо бути єдиними, маємо робити можливе й неможливе, аби вистояти, і повернути своє, і довести, що свобода точно сильніша, ніж ненависть і агресія. Для цього потрібна наша з вами єдність, єдність усієї Європи, єдність Америки, єдність усього вільного світу… Єдність – це найбільш ефективна, точна та далекобійна зброя”, - підкреслив голова держави.

Верховний головнокомандувач відзначив 53-тя та 110-ту окрему механізовані бригади, 79-ту бригада ДШВ.

“14-та, 32-га та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую за захист Куп’янського напрямку. 80-та окрема десантно-штурмова бригада та 93-тя окрема механізована бригада – дякую вам, воїни, за Бахмутський напрямок, за просування вперед! 33-тя окрема механізована бригада – дякую за вашу силу в боях на півдні України!” - сказав Зеленський.

Як раніше повідомлялось, літаки F-16, якими Нідерланди пообіцяли посилити українську протиповітряну оборону, прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні.