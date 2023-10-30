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На Харківщині евакуювали 12 дітей

Всього було евакуйовано 21 людину. 

На Харківщині евакуювали 12 дітей
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

З Куп'янського району Харківської області продовжується евакуація родин з дітьми.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці спільно з волонтерами та місцевою владою вивезли з Куп'янської територіальної громади 21 людину, з яких 12 дітей.

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Евакуйовані родини доставили у безпечне місце, де їм буде надана необхідна допомога.

Рішення про евакуацію було прийнято через те, що мешканці громади тривалий час потерпають від постійних обстрілів.

Нагадаємо, 27 жовтня Рада оборони Харківської області оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. На той час в цих громадах перебували 275 дітей.

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