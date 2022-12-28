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Прокурори довели незаконність передачі під забудову земель міністерства оборони в Києві

Передбчалося будівництво житла площею 6,51 га вартістю 411 млн грн.

Прокурори довели незаконність передачі під забудову земель міністерства оборони в Києві

Офіс Генерального прокурора довів у суді незаконність передачі під забудову земель міністерства оборони в Києві.

Про це йдеться на сайті відомства.

“За принципової позиції Офісу Генерального прокурора судом підтверджено незаконність договорів про будівництво житлового комплексу на землях оборони площею 6,51 га вартістю 411 млн грн”, – йдеться у повідомленні. 

Їх визнано недійсними та укладеними з порушенням законодавства.

Встановлено, що підприємець зобов’язався побудувати житловий комплекс на земельних ділянках на території діючого військового містечка в м. Києві.

Він мав отримати у власність 90% від загальної площі об’єкта будівництва, натомість Міністерству оборони України передбачалася передача лише 10% площі від такого об’єкта.

При визначенні відсоткового розподілу площі об’єкта будівництва бралася до уваги вартість переданих під забудову земельних ділянок, яка майже в 4 рази більша, ніж визначена на момент укладення договорів. 

Нагадаємо, у вересні про підозру повідомили одному з найбільших забудовників Київщини за 140 млн грн несплачених податків.

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