Прокурори довели незаконність передачі під забудову земель міністерства оборони в Києві

Офіс Генерального прокурора довів у суді незаконність передачі під забудову земель міністерства оборони в Києві.

Про це йдеться на сайті відомства.

“За принципової позиції Офісу Генерального прокурора судом підтверджено незаконність договорів про будівництво житлового комплексу на землях оборони площею 6,51 га вартістю 411 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Їх визнано недійсними та укладеними з порушенням законодавства.

Встановлено, що підприємець зобов’язався побудувати житловий комплекс на земельних ділянках на території діючого військового містечка в м. Києві.

Він мав отримати у власність 90% від загальної площі об’єкта будівництва, натомість Міністерству оборони України передбачалася передача лише 10% площі від такого об’єкта.

При визначенні відсоткового розподілу площі об’єкта будівництва бралася до уваги вартість переданих під забудову земельних ділянок, яка майже в 4 рази більша, ніж визначена на момент укладення договорів.

Нагадаємо, у вересні про підозру повідомили одному з найбільших забудовників Київщини за 140 млн грн несплачених податків.