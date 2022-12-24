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У Чорнобаївці затримали колаборанта, який закликав до участі у “референдумі”

Він "очолив" комунальне підприємство, створене окупантами.

Затримано мешканця села Чорнобаївка Херсонської області, який під час окупації закликав місцевих брати участь у псевдореферендумі.

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, під час окупації Херсонщини підозрюваний, співпрацюючи з окупаційною владою РФ, добровільно зайняв посаду так званого “директора комунального предприятия ВГА Чернобаевской сельской ТГ Херсонского района Херсонской области”.

Фото: Офіс генпрокурора
Як “керівник” комунального підприємства, він почав активно виконувати покладені на нього завдання та всіляко допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості. 

Чоловік ткож надавав інформацію про інфраструктуру та об’єкти з продовольством.

Він забезпечував зберігання та роздачу так званої “гуманітарки” місцевим мешканцям, при цьому виправдовував збройну агресію РФ.

Також підозрюваний розповсюджував агітаційні матеріали та закликав жителів брати участь у псевдореферендумі щодо виходу області зі складу України та приєднання до територій РФ.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою, без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування проводять слідчі УСБ України в Херсонській області.

Нагадаємо, двоє жителів Лисичанська, які організовували проведення псевдореферендуму в місті, отримали підозри.

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