У Чорнобаївці затримали колаборанта, який закликав до участі у “референдумі”

Затримано мешканця села Чорнобаївка Херсонської області, який під час окупації закликав місцевих брати участь у псевдореферендумі.

Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

За даними слідства, під час окупації Херсонщини підозрюваний, співпрацюючи з окупаційною владою РФ, добровільно зайняв посаду так званого “директора комунального предприятия ВГА Чернобаевской сельской ТГ Херсонского района Херсонской области”.

Фото: Офіс генпрокурора

Як “керівник” комунального підприємства, він почав активно виконувати покладені на нього завдання та всіляко допомагав окупантам орієнтуватися на місцевості.

Чоловік ткож надавав інформацію про інфраструктуру та об’єкти з продовольством.

Він забезпечував зберігання та роздачу так званої “гуманітарки” місцевим мешканцям, при цьому виправдовував збройну агресію РФ.

Також підозрюваний розповсюджував агітаційні матеріали та закликав жителів брати участь у псевдореферендумі щодо виходу області зі складу України та приєднання до територій РФ.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою, без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування проводять слідчі УСБ України в Херсонській області.

Нагадаємо, двоє жителів Лисичанська, які організовували проведення псевдореферендуму в місті, отримали підозри.