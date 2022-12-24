У Чорнобаївці затримали колаборанта, який закликав до участі у “референдумі”

Затримано мешканця села Чорнобаївка Херсонської області, який під час окупації закликав місцевих брати участь у псевдореферендумі.
Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.
За даними слідства, під час окупації Херсонщини підозрюваний, співпрацюючи з окупаційною владою РФ, добровільно зайняв посаду так званого “директора комунального предприятия ВГА Чернобаевской сельской ТГ Херсонского района Херсонской области”.
Чоловік ткож надавав інформацію про інфраструктуру та об’єкти з продовольством.
Він забезпечував зберігання та роздачу так званої “гуманітарки” місцевим мешканцям, при цьому виправдовував збройну агресію РФ.
Також підозрюваний розповсюджував агітаційні матеріали та закликав жителів брати участь у псевдореферендумі щодо виходу області зі складу України та приєднання до територій РФ.
Досудове розслідування проводять слідчі УСБ України в Херсонській області.
Нагадаємо, двоє жителів Лисичанська, які організовували проведення псевдореферендуму в місті, отримали підозри.