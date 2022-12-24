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На звільнених територіях Херсонщини вже знешкоджено понад 11 тисяч боєприпасів

Зокрема, вже обстежено 922,2 га території.

На звільнених територіях Херсонщини вже знешкоджено понад 11 тисяч боєприпасів
Фото: ДСНС

На звільнених територіях Херсонщини вже знешкоджено понад 11 тисяч боєприпасів. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України. 

“Піротехніки, сантиметр за сантиметром, обстежують звільнені території Херсонщини та виявляють неймовірну кількість вибухонебезпечних предметів залишених окупантами. Всього з початку робіт по розмінуванню виявлено та знешкоджено 11 346 одиниць ВНП”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що піротехнічні підрозділи ДСНС України вже здійснили 1 415 залучень та обстежили:

  • 922,2 га території;
  • 125 об’єктів;
  • 339,1 км доріг;
  • 260,3 км ЛЕП;
  • 19,7 км газопроводу;
  • 60 км ж/д колій;
  • 598 домогосподарств.

Нагадаємо, кілька днів тому у Високопільській громаді Херсонської області бригада енергетиків наїхала на вибуховий пристрій. Пошкодження зазнав службовий автомобіль.

Раніше на звільненій від російських окупантів території Херсонської області у вівторок, 20 грудня, один з місцевих мешканців підірвався на міні. Чоловік залишився без частини лівої ноги.

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