Обстріл Херсона: Україні потрібно більше артилерії великої дальності, щоб запобігти подібним трагедіям, - Резніков

Міністр оборони вважає, що варварський обстріл Херсона російськими терористами – це помста його жителям за опір окупації.

Україні потрібно більше артилерії великої дальності, щоб вигнати російські війська з території України.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у Twitter.

“Варварський обстріл Херсона російськими терористами – це не лише черговий військовий злочин, а й помста його жителям, які чинили опір окупації та довели всьому світу, що Херсон – це Україна”, - написав Резніков.

Він зазначив, що Україна зможе запобігти таким трагедіям, якщо матиме більше засобів контрбатарейної боротьби, більше артилерії та боєприпасів великої дальності. За його словами, таким чином, російські вбивці будуть покарані і вигнані з України.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок обстрілу Херсона 24 грудня зросла до 10. Ще 55 осіб поранено.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.