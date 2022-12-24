Внаслідок російського обстрілу Херсона горіло 66 автомобілів

Місто було обстріляне з систем залпового вогню.

Внаслідок ранкового обстрілу Херсона горіли 66 легкових автомобілів, пожежі ліквідовано.

Про це повідомляє пресцентр МВС України.

"24 грудня близько 11:00 внаслідок чергового обстрілу РФ із реактивних систем залпового вогню по житловому району міста зайнялися 66 легкових автомобілів. Рятувальники протягом 40 хвилин ліквідували пожежі. Кількість загиблих та постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти у суботу, 24 грудня, обстріляли центр Херсона. ОВА повідомляє про сімох загиблих внаслідок обстрілу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.

Керівництво Херсонської обласної військової адміністрації радить херсонцям подбати про власну безпеку й евакуюватися. Деякі частини міста через постійні ворожі обстріли залишаються зоною підвищеної небезпеки.