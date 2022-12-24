У Запорізькій області внаслідок російського обстрілу загинула жінка

Лише за добу правоохоронці отримали 22 повідомлення про руйнування внаслідок обстрілів в області.

В одному з населених пунктів Пологівського району Запорізької області внаслідок російського обстрілу загинула жінка.

Про це повідомило ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

За минулу добу, 23 грудня, до правоохоронних органів надійшло 22 повідомлення про руйнування внаслідок ворожих обстрілів.

Військові РФ атакували Запорізьку область із артилерії, РСЗВ та ракетних установок. Постраждали Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Дорожнянка, Ольгівське, Чарівне, Чарівне, Білогір’я, Малинівка, Мала Токмачка, Лежине, Малі Щербаки, Кам’янське, Степове.

Цієї ночі окупанти застосували проти мирних жителів села Лежине Запорізького району ЗРК С-300.

Ракети влучили в будівлю місцевого навчально-виховного комплексу та зруйнували його вщент. У довколишніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна, пошкодило фасади й дахи, парканні огорожі.

Населені пункти Пологівського району продовжують перебувати під щільними обстрілами загарбницьких військ. Страждають будинки мешканців Оріхова, Гуляйполя та довколишніх сіл.

Крім того, вогневої атаки зазнала історична будівля в районному центрі Гуляйпільської ОТГ. Осколками снарядів пошкоджено фасади та дах приміщення.

Зазначається, що від збройної агресії окупантів страждає мирне населення регіону. Вчора в одному з населених пунктів Пологівського району виявили тіло 40-річної жінки, яка загинула від отриманих осколкових поранень під час артобстрілу, що відбувся напередодні.

За всіма фактами воєнних злочинів зібрані доказові матеріали та відкриті кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Крім того, повідомляється, що за минулу добу евакуйовано залізничним транспортом з міста Запоріжжя до міст Львів, Чоп та Ковель 1053 особи, з них – 98 дітей.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ранкового російського обстрілу в центрі Херсона зросла до семи, поранених – до 58, з них 18 людей перебувають у тяжкому стані.

Як повідомлялось, російські окупанти у суботу, 24 грудня, обстріляли центр Херсона.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл центральної частини Херсона 24 грудня став ще одним прикладом російського терору проти цивільного населення.

Керівництво Херсонської обласної військової адміністрації радить херсонцям подбати про власну безпеку й евакуюватися. Деякі частини міста через постійні ворожі обстріли залишаються зоною підвищеної небезпеки.