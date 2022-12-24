За 300 метрів від кордону з Угорщиною затримали порушників, один з яких "сидів" у Росії

Зловмисники намагалися через Угорщину дістатися до Німеччини.

Прикордонники затримали за 300 метрів від кордону з Угорщиною п'ятьох осіб, які намагалися незаконно покинути Україну.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Затримані зізналися, що планували незаконно перетнути кордон, аби потім дістатись Німеччини

Один із зловмисників відбував покарання в Росії.

"Згодом виявилося, що один із затриманих впродовж 20 років відбував покарання у російських виправних колоніях, куди потрапив за розбій, грабіж та викрадення автомобіля", - зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше викрили посадовицю Чернівецької обласної військової адміністрації, яка, за даними слідства, вносила недостовірні відомості до системи «Шлях», що дозволяло незаконно виїжджати за кордон військовозобов’язаним призовного віку.

В Одеській області прикордонники передали Нацполіції зловмисника, який незаконно переправляв за кордон чоловіків призовного віку.