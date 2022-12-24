Іран ще не продав Росії ракети, - Буданов

Іранська ракета класу «земля-земля» Fateh 110 демонструється на військовому параді у Тегерані, 22 вересня 2010 р.

Іран поки що відмовився підтримати Російську Федерацію поставками балістичних ракет, хоча переговори про це йдуть.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов сказав в інтерв'ю The New York Times

"Іран не поспішає це робити зі зрозумілих причин, бо щойно Росія випустить перші ракети (проти України - ред.), санкційний тиск на Іран посилиться", - сказав Буданов.

Водночас, за контрактом, укладеним влітку, Росія придбала в Ірану 1700 дронів-камікадзе Shahed. Вони поставляються партіями.

Буданов нагадав, що наразі Росія випустила близько 540 таких безпілотників, завдаючи ударів уздовж лінії фронту, по електростанціях, опорах ліній електропередач і електричних підстанціях. Більшість цих баражуючих боєприпасів українські військові збивають. Але вони також дешеві за вартістю. В Ірані, за словами Буданова, вартість виробництва становить близько 7000 доларів за одиницю.

Нагадаємо, що нещодавно МЗС Ірану заперечило звинувачення у військовій підтримці Росії і засудило “грубі висловлювання президента України Володимира Зеленського” на адресу країни, що пролунали в Конгресі США.

А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна має повну інформацію про поставки Іраном безпілотників для Росії.