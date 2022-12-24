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Після прильотів росіяни пішли з двох селищ поблизу Маріуполя, - Андрющенко

Вони відтягнулись від лінії ураження.

Після прильотів росіяни пішли з двох селищ поблизу Маріуполя, - Андрющенко
Фото: Петро Андрющенко

Колони російської техніки вранці у суботу, 24 грудня, залишили селища Урзуф та Бабах-Тарама поблизу Маріуполя.

Про це у Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Після вчорашнього прильоту зранку колони окупантів залишили селища Урзуф та Бабах-Тарама. Частково вирушили в бік Маріуполя, частково відтягнулись подалі від лінії потенційного ураження в район с. Юр’ївка», - написав Андрющенко.

За його словами, близько 11.00 24 грудня в Урзуфі знову пролунали вибухи.

Нагадаємо, що 19 грудня Андрющенко повідомив, що навколо Маріуполя кількість російських військ зростає, військову техніку вони розміщують поміж будинків місцевих мешканців.

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