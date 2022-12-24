Одна з електростанцій припинила роботу через обстріли та пошкодження, - Укренерго

Найбільш складна ситуація - в Києві та Київській області.

Станом на 24 грудня в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит електроенергії.

Як повідомили в НЕК "Укренерго", одна з електростанцій припинила роботу через обстріли та пошкодження.

У державі продовжують діяти обмеження у системі передачі електроенергії, всі області отримали ліміти споживання.

"Найбільш складна ситуація в Києві та Київській області, що виникла внаслідок чергових атак дронів 19 грудня, а також на сході та півдні, де Росія завдала нові артилерійські удари по прифронтовим районам і пошкодила об’єкти енергетичної інфраструктури. Там, де це можливо, ремонтні роботи йдуть цілодобово", - повідомили в Укренерго.

У столиці застосовують режим тимчасових контрольованих аварійних вимкнень.

Нагадаємо, напередодні у Yasno повідомили, що правий берег Києва через пошкодження ключових точок не може отримувати значні обсяги електроенергії. Загальна ж ситуація із електропостачанням по Києву залишається без змін.

Тим часом у Міністерстві енергетики назвали регіони, де зафіксовано найбільше порушень графіків відключення електроенергії. Серед них - Волинь, Київщина, Полтавщина, Миколаївщина, Одещина та Київ.