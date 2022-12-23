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Україні нададуть 500 млн доларів під гарантії Великобританії

Кредит надається на пільгових умовах.

Україні нададуть 500 млн доларів під гарантії Великобританії
Фото: Макс Левин

Світовий банк надасть Україні кредит у розмірі 500 млн доларів у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що кредитні кошти будуть надані на пільгових умовах під гарантії Великобританії.

Термін погашення кредиту складає 18,5 років з п’ятирічним пільговим періодом. Процентна ставка – 0,25% річних.

Залучені гроші будуть спрямовані на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг.

У Мінфіні нагадали, що в 2022 році Уряд Великобританії надав Україні більше 1,5 млрд доларів для фінансування держбюджету.

Нагадаємо, країни "Великої сімки" мобілізували до 32 млрд доларів бюджетної та економічної підтримки для України на 2023 рік. У G7 додали, що готові в разі необхідності збільшити свої внески і розмір допомоги.

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