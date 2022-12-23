АМКУ оштрафував на 80 млн грн виробника чаю за приховування зв’язку бенефіціара з Росією

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС трейд") на 80 млн грн за повідомлення неповних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника з Росії.

Про це повідомив АМКУ.

ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" є виробником чаю і натуральної кави. Його продукція випускається під такими зареєстрованими в Україні торговельними марками, як Greenfield, TESS, "Принцеса Гіта", "Принцеса Канді", "Принцеса Нурі" та "Принцеса Ява", Jardin, Piazza del Caffe та "Жокей".

Справу проти компанії АМКУ розпочав за заявою рітейлера – ТОВ "ВОСТОРГ". У ній повідомлялося, що ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" розіслало торгівельним мережам та дистриб’юторам України електронного листа з заявою про те, що його кінцеві бенефіціарні власники, зокрема і мажоритарний бенефіціарний власник корпоративних прав в статутному капіталі – Вероніка Касьяненко, не пов’язані з Російською Федерацією.

Також у листі наголошувалося, що Вероніка Касьяненко є громадянкою Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії останні 10 років та "є міжнародним незалежним приватним інвестором, що активно інвестує в акції та облігації публічних компаній у всьому світі… та не інвестує в Росію, не є акціонером будь-яких компаній Росії, не веде бізнес у Росі"».

Заявник до АМКУ ж наголошував, що ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" може бути пов’язане з російською компанією "Орими Трэйд", власниками якої є російські підприємці Сергій Касьяненко та Олександр Євневич.

У листі-відповіді, надісланому на вимогу Комітету щодо надання інформації, ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" зазначило, що не володіє інформацією про зв’язки Вероніки Касьяненко з Сергієм Касьяненком.

Водночас завдяки інформації, отриманій від Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та від торговельних мереж й конкурентів відповідача, Комітетом було встановлено факт наявності родинних зв'язків між Веронікою Касьяненко (бенефіціаром ТОВ «Орімі Україна») та Сергієм Касьяненком (одним з власників російської компанії "Орими Трейд").

Зазначається, що поширення ТОВ "Орімі Україна" у листах неповної інформації про своїх власників з Росії, зокрема, заперечення факту їх прямого відношення до країни-агресора може вплинути на наміри торговельних мереж та дистриб’юторів щодо співпраці з відповідачем та реалізації його товарів, а також – на бажання українських споживачів купувати товари зазначених торгових марок. Такі дії є порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. За що на відповідача було накладено штраф.

Нагадаємо, тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України наклала найбільший штраф у 2022 році за змову, здійснену учасниками під час публічних закупівель. Порушення виявлені на тендері з реконструкції стадіону "Авангард" у Рівному в 2018 році.