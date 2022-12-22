Потужність Запорізької АЕС дозволила б покрити потреби економіки і держави після обстрілів, - Шмигаль

Резерв Запорізької атомної електростанції дозволив би покрити потреби економіки і держави після обстрілів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр зазначив, що в енергетиці є два блоки проблем: дефіцит генеруючої потужності та дефіцит мережевої потужності.

"По обмеженням генеруючої потужності. Ми постійно маємо дефіцит потужностей, як вдень, так і вночі, який може сягати кількох гігават. Резерв, безумовно, в Запорізькій АЕС. Там потужність 6 ГВт, що дозволяло б нам покривати всі потреби і економіки, і країни. Тому ми постійно працюємо над демілітаризацією ЗАЕС і поверненням її потужностей в енергосистему України", - сказав Шмигаль.

Він додав, що в Україні через ворожі обстріли було пошкоджено більш ніж 50 підстанцій різного класу напруги та більше 50 високовольтних ліній електропередач. Це призвело призводить до складностей в транспортуванні електроенергії.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 грудня Росія атакувала Україну 34-ма дронами-камікадзе типу Shahed з нової партії, яку РФ поставив Іран у кількості 250 штук. Під приціл знову потрапили об'єкти електроенергетики.

Станом на 22 грудня у Києві зберігалася важка ситуація з енергопостачанням. Через російські удари головною проблемою є доставка живлення споживачам.