Росіяни обстріляли ракетами Краматорськ: є влучання у школу-інтернат (оновлено)

Люди не постраждали.

Російські окупанти вдарили ракетами по Краматорську Донецької області. Місцева влада просить жителів міста залишатися в укриттях.

Про це повідомив у Facebook міській голова Олександр Гончаренко.

“Орки б’ють по Краматорську. Небезпека не минула, залишайтесь в укриттях”, – йдеться у повідомленні.

В Офісі президента уточнили, що окупанти нанесли два ракетних удари по місту. Одна російська ракета поцілила у будівлю школи-інтернату, інша – по території промзони одного з підприємств міста. Обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 17 грудня Краматорськ залишився без світла, тепла та води через російські обстріли.