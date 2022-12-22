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Збройні сили швидко опанують ППО Patriot, – Резніков подякував Остіну за допомогу

“ЗСУ неодноразово доводили свою майстерність”.

Збройні сили швидко опанують ППО Patriot, – Резніков подякував Остіну за допомогу
ЗРК Patriot
Фото: armyinform.com.ua

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні переговори з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це Резніков повідомив у Twitter.

"Ми вдячні за черговий пакет допомоги у сфері безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстоких нападів Росії. Українські воїни швидко освоять системи Patriot. Вони неодноразово доводили свою майстерність", – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, голова оборонного відомства також подякував президенту США Джозефу Байдену і американському народу за новий пакет військової допомоги для української армії та підтримку.

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