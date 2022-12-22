Збройні сили швидко опанують ППО Patriot, – Резніков подякував Остіну за допомогу

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонні переговори з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це Резніков повідомив у Twitter.

"Ми вдячні за черговий пакет допомоги у сфері безпеки, особливо за нові можливості для захисту нашого неба від жорстоких нападів Росії. Українські воїни швидко освоять системи Patriot. Вони неодноразово доводили свою майстерність", – йдеться у повідомленні.

Had a phone call with @SecDef Lloyd J. Austin III

Grateful for another package of security assistance, especially for the new capabilities to defend our skies from russia's brutal attacks.

🇺🇦 PATRIOTic soldiers will master these systems quickly.They proved their skills many times pic.twitter.com/fB9zo32q3q — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 22, 2022

Нагадаємо, голова оборонного відомства також подякував президенту США Джозефу Байдену і американському народу за новий пакет військової допомоги для української армії та підтримку.