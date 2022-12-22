Росія заявила, що Шойгу знову "проінспектував" окупантів на передовій у зоні війни

Попередня така його "інспекція передової", як зʼясувалося, була на півночі Криму.

Росія заявила, що міністр оборони Сергій Шойгу "проінспектував" підрозділи угруповання збройних сил РФ у зоні проведення так званої спеціальної воєнної операції в Україні, тобто в зоні війни. Відповідне повідомлення поширили прокремлівські медіа.

Де і що Шойгу "інспектував" – деталей поки нема, але міністерство каже, що це була "передова".

Попередня "інспекція передових позиції" 18 грудня, як виявилося, була здійснена російським міністром на півночі Криму.

У міністерстві росіян тоді заявляли, що він "облетів на вертольоті передові позиції". Де саме Шойгу "літав на вертольоті" міністерство оборони країни-окупанта не уточнювало, але казали, що це був "південний військовий округ". Міноборони опублікувало відео, на якому Шойгу лізе в військовий вертоліт, дивиться на розкладені на столі папери і у вікно на вириті окопи. Але проєкт GeoCongirmed через це відео встановив, що лінія фронту в Шойгу пролягала в 75 км від реальної.

Окрім того, Москва намагалася переконати, що зону бойових дій відвідував президент РФ Володимир Путін. Заявлялося, що він 16 грудня відвідав так званий обʼєднаний штаб військ, задіяних у війні. Насправді ж він відео звідти знімалося в штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону.