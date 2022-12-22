До енергосистеми підключили енергоблок АЕС, - Укренерго

При цьому зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Станом на ранок 22 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі країни. При цьому до енергосистеми підключили енергоблок АЕС.

Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

“На ранок 22 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Працюють усі види генерації. До мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.

Ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, їх відновлення вимагає значного часу.

Нагадаємо, наразі ситуація з електропостачанням у Києві - найскладніша у країні. Змін на краще наразі немає.

Раніше Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу (обленерго) зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії.

Найбільше порушень виявили у ПрАТ “Волиньобленерго”, ПрАТ “ДТЕК Київські регіональні електромережі”, АТ “Полтаваобленерго”, ПрАТ “ДТЕК Київські електромережі”, ВАТ “Тернопільобленерго” та ВАТ “Чернігівобленерго”.

Держенергонагляд зобов'язав обленерго усунути порушення до 31 грудня.