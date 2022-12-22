Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Росіяни збили свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі
Росіяни збили свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі
ГоловнаСуспільствоВійна

До енергосистеми підключили енергоблок АЕС, - Укренерго

При цьому зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

До енергосистеми підключили енергоблок АЕС, - Укренерго
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 22 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі країни. При цьому до енергосистеми підключили енергоблок АЕС. 

Про це повідомили в НЕК “Укренерго”. 

“На ранок 22 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Працюють усі види генерації. До мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій, триває набір потужності. Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.

Ремонтні роботи тривають цілодобово, але отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж  складні та масштабні, їх відновлення вимагає значного часу.

Нагадаємо, наразі ситуація з електропостачанням у Києві - найскладніша у країні. Змін на краще наразі немає.

Раніше Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу (обленерго) зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії.

Найбільше порушень виявили у ПрАТ “Волиньобленерго”, ПрАТ “ДТЕК Київські регіональні електромережі”, АТ “Полтаваобленерго”, ПрАТ “ДТЕК Київські електромережі”, ВАТ “Тернопільобленерго” та ВАТ “Чернігівобленерго”. 

Держенергонагляд зобов'язав обленерго усунути порушення до 31 грудня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також