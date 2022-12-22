Уранці росіяни скинули з безпілотника вибухівку на Сумську область і обстріляли Авдіївку

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградській, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Чернігівщині, у Черкаській області та в Київській.

У Сумській сьогодні вночі з квадрокоптера ворог скинув вибуховий пристрій (типу ВОГ) на територію Краснопільської громади Сумського району. Втрат серед цивільного населення немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора протягом дня росіяни нанесли 23 удари по прикордонню Сумської області. Під ворожим вогнем були Середино-Будська та Глухівська громади. Без жертв, йдеться у зведенні від обласних військових адміністрацій станом на ранок.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Білогір'я, Дорожнянка, Чарівне, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Преображенка, Щербаки, Малинівка, Полтавка, Червоне, Залізничне, Оріхів, Плавні, Малі Щербаки, Кам'янське. Надійшло 49 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів росіян. Деталі уточнюються.

У Дніпропетровській області росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольський район з "Ураганів", "Градів" та важкої артилерії. Поцілили по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. У Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її ушпиталили. Медики надали допомогу і на ранок дитину виписали з лікарні. Пошкоджені до 20 приватних будинків та господарських споруд, автівка, два газогони та чотири лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, 20 – пошкоджені. Побиті дві автівки, сім господарських споруд та шість ліній електропередач.

Окупанти не припиняють бити по населених пунктах Луганської області, звідки їх вигнали українські військові. Минулої доби через обстріли Невського та Макіївки двох поранених жителів госпіталізовано до Краматорську та Слов’янську. Також вчора росіяни обстріляли Новоселівське і Стельмахівку на Куп’янському напрямку. Вогневе ураження на Лиманському напрямку зафіксовано поблизу Площанки, Червонопопівки та Діброви. Наші воїни відбили атаки окупантів у районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки і Червонопопівки.

Сьогодні зранку відбувся масований артобстіл старої частини Авдіївки. Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч. На ранок активізація штурмових дій на напрямках Опитне, Водяне та Первомайське. По всій лінії фронту ситуація напружена, але контрольована. Вчора вдень – ракетний удар (С300) по Покровську. Без жертв. За добу у Донецькій області: троє поранених цивільних.

У Миколаївській області сьогодні вночі внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих. Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні та населенному пункту Очаківської громади, внаслідок чого зазнали поранень три людини, серед яких – 10-річний хлопчик. Пошкоджено 16 житлових будинків. Також вчора ворог завдавав ударів з РСЗВ по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає.

У Херсонській області минулої доби російські війська вкотре обстріляли Бериславський та Херсонський райони, місто Херсон та передмістя. Били з артилерії, ракетних систем залпового вогню, мінометів та танків, цілили по інфраструктурним об'єктам, намагаючись позбавити людей світла й тепла.

Ворог декілька разів обстріляв село Станіслав. Тяжкі поранення дістав 74-річний чоловік. Через ворожі атаки довелося евакуювати людей з пункту видачі гуманітарної допомоги та пункту незламності. Загалом минулої доби на Херсонщині одна людина загинула, шестеро поранені.

У Високопільській тергромаді бригада енергетиків під час виконання ремонтних робіт наїхала на міну, залишену російськими окупантами. На щастя, працівники не постраждали. Пошкоджено службовий автомобіль. Триває повернення життя на звільнену Херсонщину. Вже працює більше 150 станцій мобільного зв’язку, знешкоджено понад 200 вибухонебезпечних предметів.

У Харківській області окупанти продовжують завдавати артилерійських ударів по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Куп‘янського, Харківського районів. Вчора в м. Куп’янськ внаслідок артобстрілу горів другий поверх адміністративної будівлі підприємства. Без постраждалих. У Чугуївському районі (село Новий Бурлук) тракторист 45 років підірвався на вибуховому пристрої, отримав осколкові поранення, госпіталізований, стан середній. У м. Ізюм чоловік 40 років отримав поранення через вибух боєприпасу, який він розбирав самостійно вдома. Отримав опіки 1-2 ступеня.

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні проти українців 100 400 осіб. За 21 грудня було ліквідовано 660 окупантів.