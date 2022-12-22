Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Росіяни збили свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі
Росіяни збили свій вертоліт Ка-52 "Алігатор" на Запоріжжі
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
"Ми просто зобовʼязані перерізати логістику ворогу", – керівник СБУ про Кримський міст
"Ми просто зобовʼязані перерізати логістику ворогу", – керівник СБУ про Кримський міст
ГоловнаСуспільствоВійна

За 302 дні повномасштабної війни Росія втратила 100 400 окупантів і 3003 танки

За минулу добу захисники ліквідували 660 окупантів. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 22 грудня орієнтовно склали 100 400 осіб. 660 окупантів ворог втратив за минулу добу.

Фото: Генштаб ЗСУ

Також 21 грудня знищено один російський танк, а за 302 дні вторгнення – 3003. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

Інші втрати:

  • бойових броньованих машин – 5981 (+2)
  • артилерійських систем –1978 (+6)
  • РСЗВ – 413 (+1)
  • засоби ППО – 212 (+0)
  • літаків – 283 (+1)
  • гелікоптерів – 267 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5)
  • крилаті ракети – 653 (+0)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7)
  • спеціальна техніка – 178 (+0).

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Донецьку поранень зазнав колишній російський високопосадовець – ексвіцепремʼєр РФ Дмитро Рогозін. Разом із ним поранено ставленика терористів, так званого голову так званого уряду "ДНР". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також