За 302 дні повномасштабної війни Росія втратила 100 400 окупантів і 3003 танки

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 22 грудня орієнтовно склали 100 400 осіб. 660 окупантів ворог втратив за минулу добу.

Фото: Генштаб ЗСУ

Також 21 грудня знищено один російський танк, а за 302 дні вторгнення – 3003. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

Інші втрати:

бойових броньованих машин – 5981 (+2)

артилерійських систем –1978 (+6)

РСЗВ – 413 (+1)

засоби ППО – 212 (+0)

літаків – 283 (+1)

гелікоптерів – 267 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5)

крилаті ракети – 653 (+0)

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7)

спеціальна техніка – 178 (+0).

Нагадаємо, нещодавно в окупованому Донецьку поранень зазнав колишній російський високопосадовець – ексвіцепремʼєр РФ Дмитро Рогозін. Разом із ним поранено ставленика терористів, так званого голову так званого уряду "ДНР".