За 302 дні повномасштабної війни Росія втратила 100 400 окупантів і 3003 танки

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 22 грудня орієнтовно склали 100 400 осіб. 660 окупантів ворог втратив за минулу добу.
Також 21 грудня знищено один російський танк, а за 302 дні вторгнення – 3003. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.
Інші втрати:
- бойових броньованих машин – 5981 (+2)
- артилерійських систем –1978 (+6)
- РСЗВ – 413 (+1)
- засоби ППО – 212 (+0)
- літаків – 283 (+1)
- гелікоптерів – 267 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5)
- крилаті ракети – 653 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7)
- спеціальна техніка – 178 (+0).
Нагадаємо, нещодавно в окупованому Донецьку поранень зазнав колишній російський високопосадовець – ексвіцепремʼєр РФ Дмитро Рогозін. Разом із ним поранено ставленика терористів, так званого голову так званого уряду "ДНР".