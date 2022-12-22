Сенат США затвердив законопроєкт щодо державних витрат із $44,9 млрд для України і союзників по НАТО

Сенат США затвердив законопроєкт про державні витрати $1,66 трильйонів. З них 44,9 млрд доларів передбачені на підтримку України та союзників по НАТО, пише Reuters.

Ще 40,6 мільярда доларів передбачені на допомогу громадам у Сполучених Штатах, які відновлюються після стихійних лих та інших справ.

Кошти України будуть спрямовані на військову підготовку, обладнання, матеріально-технічне та розвідувальне забезпечення, а також на поповнення для американської техніки, надісланої до Києва. Кошти також включають фінансування для підготовки та реагування на можливі ядерні та радіаційні інциденти в Україні.

У пакет допомоги Україні входить 13,4 мільярда доларів на економічну допомогу та 2,4 мільярда доларів на допомогу переселеним у США українцям. Учора журналісти повідомляли, що на військову і оборонну допомогу українцям відведено 9 млрд.

І Демократичні, і Республіканська партії узгодили законопроєкт про фінансування федерального уряду. Повне схвалення документу до кінця цього робочого тижня є принциповим відповідно до американського законодавства.

Лідери Сенату та Палати представників мають на меті прийняти 4155-сторінковий законопроєкт і надіслати його президенту-демократу Джо Байдену для підписання до кінця тижня, щоб забезпечити відсутність перебоїв у діяльності уряду. Голосування у Сенаті стало першим у серії кроків.

Головний республіканець Сенату Мітч Макконнелл сказав, що більшість членів його кокусу підтримує це: "Ми рухаємося до завершення справи за рік. І я думаю, що це дуже продуктивно з точки зору більшості республіканців в Сенаті".

Нездатність вчасно ухвалити закон може призвести до часткового припинення роботи уряду в суботу, якраз перед Різдвом, і, можливо, призвести до багатомісячного протистояння після того, як республіканці візьмуть контроль над Палатою представників 3 січня.

Нагадаємо, цього тижня президент Джо Байден готується підписати оборонний бюджет на наступний рік, у якому передбачено 800 млн доларів безпекової допомоги Україні. Ця сума є на 500 млн більшою, ніж на початку цього року просив закласти Байден.



В оборонному бюджеті США на 2022 рік для України було закладено $300 млн. Однак сума військової допомоги Україні станом на зараз складає близько 20 млрд доларів – вона зросла через війну.