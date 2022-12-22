Росіяни вчора 23 рази обстріляли Сумщину

Російські окупанти вчоора протягом дня 23 рази обстріляли Сумську область.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
"Протягом дня росіяни нанесли 23 удари по прикордонню Сумської області. Під ворожим вогнем були Середино-Будська та Глухівська громади", – написав він.
Живицький уточнив, що по Середино-Будській громаді російські війська ударили з мінометів, зафіксовано три прильоти.
Глухівську громаду росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню – 20 прильотів.
Люди не постраждали.
Нагадаємо, минулої доби Росія випустила по Сумщині 19 мін.