Росіяни вчора 23 рази обстріляли Сумщину

Люди не постраждали.

Російські окупанти вчоора протягом дня 23 рази обстріляли Сумську область.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

"Протягом дня росіяни нанесли 23 удари по прикордонню Сумської області. Під ворожим вогнем були Середино-Будська та Глухівська громади", – написав він.

Живицький уточнив, що по Середино-Будській громаді російські війська ударили з мінометів, зафіксовано три прильоти.

Глухівську громаду росіяни обстріляли з реактивних систем залпового вогню – 20 прильотів.

Люди не постраждали.

Нагадаємо, минулої доби Росія випустила по Сумщині 19 мін.