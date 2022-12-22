Фото: EPA/UPG

США можуть значно пришвидшити перемогу Україну у війні із росіянами, збільшивши постачання військової техніки до нашої країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні до Конгресу США, пише Укрінформ.

“Україна ніколи не просила і не просить, щоб американські солдати воювали на нашій землі замість нас. Але керувати сучасними американськими танками і літаками можуть українські солдати. Нестача у нас бронетехніки і авіації затягує цю війну і дозволяє росії убивати наших людей, тримати у тоталітарних умовах окуповані міста і села України”, – зазначив він.

Президент зауважив, що військова підтримка американців для нас – “критично важлива”.

“Як і фінансова допомога – буде правильним і своєчасним надати потрібний фінансовий пакет на 2023 рік”, – підкреслив він.

Зеленський додав, що лише Росія може зупинити цю агресію, але “ви можете прискорити нашу перемогу”.

Ця перемога доведе будь-якому потенційному агресору, що “вже ніколи не вдаться зламати кордони іншого народу і залишитись царювати над людьми проти їхньої волі”.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, батарея Patriot і боєприпаси до неї входять до нового пакету безпекової допомоги від США. До пакету також мають увійти боєприпаси до HIMARS, ракети HARM, високоточні снаряди, мінометні системи, бронемашини, гранатомети та стрілецька зброя.