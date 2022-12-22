Кулеба розповів про шлях України до “Патріотів”

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про шлях України до можливості отримати американський зенітний ракетний комплекс “Патріот”.

“Це був довгий шлях, і саме Президент Зеленський довів його до результату. Україна невдовзі отримає першу батарею цих надсучасних комплексів, а це абсолютно новий рівень захисту неба. Ще важливіше – це рішення президента Байдена відкриває двері для інших “Патріотів”, – написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Кулеба зазначив, що шлях до цього рішення почався ще до повномасштабної війни. Першим у квітні 2021 року публічно закликав США надати цей комплекс очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Пам’ятаю, як тоді скептично поставилися до цього заклику, але ми вірили та працювали на всіх рівнях. Пам’ятаю, як в листопаді-грудні 2021 року порушував це питання на переговорах. В перші же дні війни Президент Зеленський, Єрмак, я,

Резніков знову переконували американських партнерів: нам потрібні “Патріоти”, – додав міністр.

За його словами, вже наприкінці листопада Україна знову активізувала цю розмову.

“Зокрема, коли я перебував на міністерській зустрічі НАТО, то відверто сказав, що приїхав за трансформаторами та “Патріотами”. І ось уже фінальний акорд, грудень, телефонна розмова лідерів України та США і слова Байдена на які ми так довго чекали та для яких так багато зробили. Безсумнівно, саме близькі, довірливі відносини президентів зіграли ключову роль”, – зазначив очільник МЗС.

Він підкреслив, що “Патріоти” в Україні — це збережені життя та цивільна інфрастуктура і ще одна стратегічна поразка Росії, яка втратить важелі для залякування і терору.

“Це наближення дня нашої Перемоги. Тим більше, що крім “Патріотів” на переговорах було ще багато важливих тем. І найголовніше: історія “Патріотів” – це ще один приклад того, що неможливе стає можливим, якщо цим займається Україна”, – сказав Кулеба.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після того, як США передадуть України системи ППО Patriot, Україна запросить їх знову.