Росіяни обстріляли село Станіслав на Херсонщині і важко поранили жителя

Російські окупаційні війська 21 грудня декілька разів обстріляли село Станіслав на Херсонщині.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, від ворожого обстрілу отримав важкі поранення 74-річний житель.

"Через ворожі атаки довелося евакуювати людей з Пункту видачі гуманітарної допомоги та Пункту незламності", - додав очільник області.

Він зазначив, що наразі жителі населеного пункту забезпечені водою, харчуванням та електрообігрівачами.

Нагадаємо, за минулу добу, 20 грудня, російські війська 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Загинула одна людина, ще шестеро було поранено.

Нині російські окупанти завдали трьох ракетних ударів та один авіаудар по Запорізькій області. Всі обстріли було здійснено по цивільних об’єктах. У місті Гуляйполе російська авіація вдарила по міській лікарні.