Росія завдала трьох ракетних ударів по Запорізькій області, авіація обстріляла лікарню в Гуляйполі, - Генштаб

Упродовж цієї доби російські окупанти завдали трьох ракетних ударів та один авіаудар по Запорізькій області.
Як розповіли в Генеральному штабі ЗСУ, всі обстріли було здійснено по цивільних об’єктах.
У місті Гуляйполе російська авіація вдарила по міській лікарні. Також рашисти здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
За інформацією українського командування, окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському.
Станом на 18.00 21 грудня ситуація на інших напрямках така:
- на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському - без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі та РФ продовжують перебувати в прикордонних з Україною районах;
- на Слобожанському танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка і Амбарне Харківської області;
- на Куп’янському було зафіксовано вогневе ураження по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області;
- на Лиманському росіяни не припиняють обстрілювати райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині;
- на Бахмутському вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області;
- на Авдіївському рашисти обстріляли Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині;
- на Новопавлівському противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області;
- на Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнав населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області, передмістя та місто Херсон і місто Очаків Миколаївської області. В цих населених пунктах є постраждалі серед мирних жителів, додали в Генштабі.
Нагадаємо, за інформацією Центру національного спротиву, російські найманці ПВК "Вагнер" прибули на кордон з Україною з метою підготовки провокації.
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готується до ворожого наступу, і найближчі три місяці будуть вирішальними для фронту.