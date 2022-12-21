Дніпропетровщина повертається до планових відключень світла

Енергетикам вдалось стабілізувати систему в Дніпропетровській області. В регіоні повертають графіки планових відключень світла.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Заживлена вся критична інфраструктура області. Підключені водогони та котельні. Вони працюють у штатному режимі. Надходить електрика і до будинків. Після жорстких відключень повертаємося до графіків", - пише Резніченко.

Як пояснив голова ОВА, в області діють три черги: дві з електрикою та одна знеструмлена.

Також енергетики намагатимуться давати світло по 5 годин й 4 години - без електропостачання. У разі дефіциту потужності - відключення будуть довшими.

"При цьому тотальна економія лишається трендом цієї зими. Користуємося електроприладами по черзі і максимально заощаджуємо. Вимикаємо усе зайве. Всюди. Удома і на роботі", - сказав Резніченко.

Нагадаємо, що 20 грудня від електропостачання відключався майже весь Київ.

Як заявив очільник уряду Денис Шмигаль, в умовах щоденних атак Росії давати прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання неможливо.