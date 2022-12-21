Україна готується до ворожого наступу, - Данілов

Російська армія продовжить наступати на фронті попри те, що це має негативні наслідки для них.

Як сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Голосу Америки, росіяни "поставили все на кін".

"Росія не спроможна перемогти Україну у відкритому бою. Вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним. І ми готуємося дуже активно до найближчих місяця-двох-трьох, які можуть бути вирішальними у цьому моменті. Вони продовжуватимуть йти, бо вони поставили все на кін", – сказав Данілов.

Україна готується до ворожого наступу, тому що володіє інформацією і реагує на неї, зазначив Данілов. Озброєння від союзників допоможе ЗСУ відбити наступ РФ.

"І я хочу сказати, що та допомога, яка була у березні, квітні і травні – це зовсім інша допомога, ніж ми на сьогодні отримуємо", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, що Данілов вважає, що керівництво Росії розглядає питання щодо оголошення загальної мобілізації в країні і може закрити кордони для виїзду чоловіків до 65 років.

Раніше про загальну мобілізація у Росії та наступальні плани Путіна говорив командувач ОК "Південь", генерал-майор Андрій Ковальчук.