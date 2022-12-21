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Жителя Сумщини засудили до 15 років тюрми за державну зраду

Зловмисник передавав росіянам дані щодо місць дислокації підрозділів ЗСУ.

Жителя Сумщини засудили до 15 років тюрми за державну зраду
Фото: Офіс Генпрокурора

Жителя міста Шостка, що на Сумщині, суд визнав винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зловмисника та його знайомого представник російських збройних сил залучив до таємного співробітництва, аби отримувати розвіддані про українських військових.

"Виконуючи вказівки куратора, чоловіки за грошову винагороду відправляли йому за допомогою одного з месенджерів фото та відео місць дислокації військових підрозділів ЗСУ та інших військових формувань, кількості їхнього особового складу, а також кількості військової техніки та її переміщення на території м. Шостка та Шосткинського району Сумської області", - розповіли в Офісі Генпрокурора.

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Фото: Офіс Генпрокурора

Спільник теж отримав 15 років позбавлення волі, а щодо російського куратора триває слідство.

Нагадаємо, п’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство. Нещодавно прокуратура викрила зрадника, який у 2014 році підняв російський прапор над Харківською міськрадою.

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