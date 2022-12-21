Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
Симороз назвав "вибачення" Шуляк "огидним фарсом і знущанням"
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
​Росіяни знову обстріляли Херсон і передмістя, є загиблий і поранені (оновлено)
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
Володимир Зеленський побував із візитом у Бахмуті (оновлено)
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
П’ятьох ексофіцерів науково-випробувального центру ЗСУ судитимуть за держзраду та дезертирство
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Депутат колишньої ОПЗЖ Мамоян влаштував у ресторані Києва "тіньовий офіс" і зустрічався там з Каськівом і Арахамією, – УП
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
Російська армія досягає дуже поступових успіхів у районі Бахмута, – Пентагон
У Маріуполі підпілля підпалило базу росіян, а школярі - палац культури
У Маріуполі підпілля підпалило базу росіян, а школярі - палац культури
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
Шуляк увірвалася до мене у госпіталь, щоб з’ясовувати стосунки, – Симороз
ГоловнаСуспільствоВійна

На Луганщині загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв

Боєць на позивний "Тор" служив у теробороні. 

На Луганщині загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв
Фото: Facebook/Hennadii Afanasiev

На війні проти Росії загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв.

Про це спершу повідомив товариш загиблого, блогер Мирослав Олешко. Згодом інформацію підтвердила у Facebook мати Ольга Афанасьєва.

За словами колишнього полоненого окупантів Володимира Жемчугова, Афанасьєв загинув на Луганщині під Білогорівкою.

Боєць на позивний "Тор" служив у теробороні. 

Його тіло мають завтра, 22 грудня, відправити з Краматорська у Дніпро.

Нагадаємо, у 2014 році кримчанина Геннадія Афанасьєва затримала окупаційна влада Криму. Того ж року Мосміськсуд засудив Афанасьєва до 7 років в'язниці за надуманим звинуваченням у терористичній діяльності.

У червні 2016 року його та ще одного українця Юрія Солошенка обміняли на одеських журналістів Олену Гліщинську і Віталія Діденка, які підозрювалися в сепаратизмі.

Афанасьєв позивався на Росію до Європейського суду з прав людини. У 2018 ЄСПЛ постановив стягнути з Російської Федерації 2 тис. євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також