Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме

Не минає жодного дня без аварій на НПЗ, без масштабних загорянь, яким присвоюють найвищий клас небезпеки, вибухів на газопроводах .

Звісно, ширяться й чутки про українські диверсії, атаки безпілотників, підпали власників ТЦ, які хочуть вийти зі збиткового бізнесу.

І якщо з масштабною пожежею в Хімках, де горів найбільший торговий центр «Мега» (точніше його будівельний гіпермаркет площею 17 тисяч кв. метрів), ще можна припускати, що бізнес має фінансові проблеми і хоче отримати хоч щось – згідно з заявами російської спілки страховиків, виплати можуть скласти навіть 30 млрд рублів. Нехай так, чимало західних брендів пішли, величезна кількість орендарів фізично залишилися без товару, у РФ намагаються воскресити виробництво велосипедів «Кама» з гарячих 80-х минулого століття, купа проблем, є хоч якесь раціональне зерно.

Але ось, наприклад, ТЕЦ-9 у Пермі – явне загоряння в машинному залі. Що там – підпал слюсарем чергової зміни з метою розпити пляшку і не вийти на роботу?

Чи якийсь зношений підшипник видав іскру на мастило – і відбулася запальна вечірка?

Пермський пороховий завод – повторний вибух, перший був ще у травні.

Пожежа на ТЕЦ-2 у Калінінграді – людські жертви.

Займання на заводі «Звезда»?

Нафтоконденсатна установка Марківського родовища в Іркутській області.

НПЗ Ангарська – людські жертви.

Якось надто зачастило.

Вибух на «Уренгой – Помари – Ужгород» учора в Чувашії?

Задалеко для українських диверсантів, щось уже не дуже віриться.

Чи всі ці труби високого тиску, верстатний парк, заборона на інвестиції у видобуток і технології видобутку вуглеводнів від ЄС і США, виявляється, роблять боляче «наддержаві»?

Що там було на газопроводі – рутинна робота бригади, аж раптом вибух і загинули три особи.

Фото: ЗМІ окупантів

А справджуються прогнози весни, що санкції мають накопичувальний ефект.

Бо багато протипожежних і критичних технологій – це імпорт.

Ще до великої війни та запровадження санкцій, наприклад, на пожежах у РФ на 100 тисяч гинуло 6 людей, а у США в середньому одна людина.

Адже всі ці вогнегасники, датчики, системи оповіщення, сплінкери, димовидалення, аналізатори газу – багато в чому це триклятий Захід.

У 2016 році аж 30% ринку займали лише три компанії: "Bosch security systems", "Autronica fire & security", "Honeywell".

І це не просто залізо, це протоколи, пакетні рішення, навчання персоналу, щоб він не відключав цю сигналізацію і не сидів в однокласниках.

А тепер переходьте на рідне, тільки, здається, дорогою у вас щось трапилося.

І так з усім – під час прокладання "Північного потоку-2" росіяни аж втомилися переможно рапортувати, що половину труб високого тиску імпортозамістили.

Половину, так – реалії наддержави, яка вимагає від НАТО повернутися в 1997 рік, частково відновили свої ж технології 1980-х років.

Частково – решту робили німці.

Тільки питання, верстатний парк теж був вітчизняний?

А як там запірна арматура, компресори, підшипники, різноманітна електроніка; на якому устаткуванні все це робилося, на яких верстатах, де фахівці проходили навчання і ось це все?

А ще кремлівський режим узяв щонайменше пів мільйона людей з економіки під час мобілізації: молодих, здатних витримати армійські навантаження – скільки з них було вузьких спеціалістів?

Сотні тисяч утекли до Таїланду, Грузії, Вірменії, Казахстану, Туреччини, Чорногорії та Сербії.

Цілком офіційно російський Мінцифри рапортує про те, що 100 тисяч айтішників працюють у далекому та близькому зарубіжжі.

Фото: EPA/UPG

Невелика Сербія з населенням 6 млн. жителів прозвітувала про те, що видала 100 тисяч посвідок на росіянам, а скільки ще їх сидить там як туристи чи просто безвізом?

Йдеться далеко за мільйон тих, хто покинув країну.

Із 43 млн. осіб працездатного віку в РФ, а ще потрібно відкинути тих, хто поки що навчається, інвалідів, низькокваліфікованих працівників, злочинців, які відбувають покарання, 920 тисяч сидять у МВС, УФСІН, ФСБ і пішло поїхало.

Тож відсотків 5-7%, тих, хто реально, хоч щось міг, кремлівські чи мобілізували, чи змусили втекти.

Ну так склалося, що молодому чоловікові, який добре заробляє в сучасній РФ, якось нічого робити.

Пропагандисти так довго реготали над смішними санкціями, над брендами та фаст-фудом, що пішли з Росії, що не помітили реалій.

А комп'ютерні ігри треба купувати через казахський обліковий запис і VPN, часто вони виходять без русифікації.

Купити програму на ПК, яка не вийшла в РФ – 4-5% націнки посередникам.

«Аватар: Шлях води» – піратський.

Найбільший магазин кавомашин "Nespresso" на Великій Дмитрівці закрито назавжди, у Санкт-Петербурзі за рік закрилося 900 кав'ярень, це 20% ринку – санкції просто не працюють.

Фото: ЗМІ окупантів

Реклама про СВО прямим текстом каже: ви ж заробляєте 30 тисяч і навколо – будки мікрокредитів, йдіть воювати, хоч поживете, а якщо уб'ють – діти куплять квартиру.

З автомобільних брендів – «Лада Калина» та китайці, на складі на складах дилерів залишилося 30 тисяч іномарок. Запчастини на «німців» з націнкою на обхід санкцій.

На пасажирські літаки ставлять замінні двигуни – доводиться канібалити парк на землі.

На тлі всього цього – статті за дискредитацію армії, пісні «на Вашингтон» на тлі ракети з пап'є-маше та Расторгуєв, з будиночком у Німеччині просить усіх встати і піти на війну, а він сам поки почекає.

Загалом, росіянин може пишатися перевдяганнями у форму дідів, думати, що говорити, бо як Шевчука за «батьківщина – не жопа президента» можуть оштрафувати на одну місячну зарплату, чекати випуску складного велосипеда «Кама», заварювати Іван-чай і квас.

У перервах між мобілізаціями.

А як хвилі мобілізації йтимуть – сидіти у родичів як миша, щоби не прийшли на роботу і не забрали.

Підсумок цілком очевидний – який сенс перебувати в країні, де люди вічно переживають якісь болі та перемоги минулого, замість того, щоб жити?

Результат на табло – найрозумніші, найбільш освічені, ті, хто прагне не курортів Бердянська і виходу до Азовського моря, як Петро І, а комфорту, їдуть.

Це ще більше посилює деградацію у технологічній сфері.

Звідти пожежі, звідти порушення правил техніки безпеки, звідти зварювання в недозволеному місці та інші вибухи «Уренгой-Помари-Ужгород».

Чучхе на планеті лише одне – Північна Корея. І місце вже зайняте – поки весь світ думає як би чогось не з'їсти зайвого і не набрати ваги, у Північній Кореї думають як поїсти.

У РФ багато говорили, що вони легко обійдуться без усього західного і що легко вставити котлету в булку.

Але світ зараз складніший, ніж котлета та булка.

Саме тому країни уникають війни у 21 столітті – економіку пов'язують мільйони невидимих ниток. Договори, неустойки, страховки, курси кваліфікації, патенти, технології.

Якщо ви живете реаліями 19 століття зі сферами впливу, то й безпека у вас буде як у 19 столітті.

Тому Росія продовжить горіти, падати та вибухати.

На превелике наше задоволення.