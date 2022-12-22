Лідер партії "Лапід" Беньямін Нетаньягу сформував новий уряд Ізраїлю. Цей кабінет вважається найбільш правим за всю історію держави, пише BBC. VOA також зазначає, що Нетаньягу досяг згоди з деякими дуже контраверсійними фігурами.

Для Нетаньягу це вже шостий термін на посаді премʼєр-міністра. До його коаліцію увійшли ультраправі партії, включно з Otzma Yehudit, лідер Ітамар Бен-Ґвір якої колись був засуджений за антиарабський расизм та підтримку терористичної організації. Він збирається стати міністром національної безпеки, який буде керувати поліцією в Ізраїлі та на Західному березі.

Інший ультраправий партнер в уряді, Аві Маоз з партії "Ноам", закликає заборонити гей-прайд в Єрусалимі, не схвалює рівних можливостей для жінок в армії та хоче обмежити імміграцію до Ізраїлю для євреїв відповідно до суворого тлумачення єврейського закону.

Також до складу уряду увійдуть Безалель Смотріч – лідер Релігійної Сіоністської партії (як міністр фінансів), лідер ортодоксальної партії Shas Арʼє Дері (як очільник МОЗ і МВС), і представник ще однієї ортодоксальної партії United Torah Judaism – як міністр ЖКГ.

Не всі міністерські посади були оголошені станом на вечір середи, зазначає CNN.

Про формування уряду Нетаньяху повідомив у твіттері за декілька хвилин до опівночі – крайного терміну, відведеного президентом Ісааком Герцогом.

"Мені вдалося", – написав він.

Журналісти зазначили, що партнери пана Нетаньягу по коаліції відкидають міжнародно підтриману ідею розв’язання ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом створення двох держав – незалежної палестинської держави на Західному березі поряд із Ізраїлем, із Єрусалимом як спільною столицею.

Лідер партії "Релігійний сіонізм", яка в альянсі з двома іншими ультраправими партіями отримала третє за кількістю місць у кнесеті (парламенті), хоче, щоб Ізраїль анексував Західний берег і отримав широкі повноваження щодо своєї діяльності там.

Ізраїль завоював Західний берег, Східний Єрусалим і сектор Гази під час війни 1967 року. Понад 600 000 єврейських поселенців проживають у Східному Єрусалимі та на Західному березі. Поселення, в яких вони живуть, вважаються незаконними згідно з міжнародним правом, хоча Ізраїль це заперечує. Ізраїль вивів своїх поселенців і війська з сектора Газа в 2005 році.

Нагадаємо, 12 листопада президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ офіційно вручив лідеру ізраїльської опозиційної партії "Лікуд" Біньяміну Нетаньягу мандат на формування уряду. Нетаньягу заручився рекомендаціями 64 членів парламенту від свого блоку, що дало йому явну більшість у 120-місному Кнесеті.

Вибори до Кнесету, що відбулися 1 листопада, – п’яті за останні три з половиною роки. У червні розпалася восьмипартійна коаліція на чолі з колишнім прем’єром Нафталі Беннетом. Вона проіснувала лише рік. Уряд Ізраїлю очолив голова зовнішньополітичного відомства Лапід.

У 2019 році Нетаньягу, який очолював уряд, звинуватили у хабарництві, шахрайстві та у зловживанні довірою. Усі обвинувачення він відкинув, але втратив посаду прем’єра. Після нього прем’єром став Беннет, а згодом – Лапід.

У червні 2021 року Лапід призначив склад уряду. У новому Кабміні вперше за 12 років не було представників політсили Нетаньягу.

На початку листопада партія Нетаньягу "Лікуд" перемогла на виборах. Президент України Володимир Зеленський вітав Нетаньягу з перемогою у телефонній розмові.