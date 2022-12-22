У Конгресі США проголосували за те, аби Україна отримувала конфісковані російські активи

У Конгресі США підтримали поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема про арешт російських активів і передачу їх Україні, повідомляє CNN.

Ця поправка стосується законопроєкту про фінансування уряду США.

За словами Грема, позитивне рішення Конгресу дозволить Міністерству юстиції через державного секретаря переказувати Україні доходи від заарештованих активів олігархів із Росії або інших підсанкційних організацій.

"Це буде боже послання до багатостраждального народу України. Це буде полегшенням для американських платників податків… Це буде поганий день для олігархів", - зауважив сенатор.

Нагадаємо, Канада накладе арешт на $26 млн компанії Granite Capital Holdings Ltd, яка належить російському олігархові Роману Абрамовичу. Це дасть можливість подати до суду заяву про конфіскацію активів на користь Канади. І в разі конфіскації отримані доходи можна буде використати для відновлення України.

Швейцарія оновила інформацію про російські активи, заморожені у зв'язку з санкціями проти Росії. Загальна сума станом на 25 листопада досягла 7,5 млрд швейцарських франків (7,2 млрд євро).