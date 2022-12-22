У російському Мурманську "задимівся" авіаносець "Адмірал Кузнєцов"

У російському Мурманську трапилася пожежа на авіаносці "Адмірал Кузнєцов". Регіональне МНС заявило, що відбулося "локальне задимлення".

Російські пожежні повідомили, що "аварійна партія корабля та оперативні служби ліквідували наслідки події".

Причини "задимлення" не повідомляються, ступінь пошкоджень – теж.

"Адмірал Кузнєцов" – радянський і російський авіаносний крейсер проєкту, що був побудований в останні роки існування Радянського Союзу на Чорноморському суднобудівному заводі в Миколаєві. Його будували для військово-морських сил СРСР, а після його розпаду авіаносець забрала Росія. Це єдиний крейсер-авіаносець у військово-морських сил РФ.

"Адмірал Кузнєцов" горів уже декілька разів. Зокрема, у Мурманську в грудні 2019. В цьому місті він роками стоїть на ремонті. У 2016 році "Адмірал Кузнєцов" брав участь у війні в Сирії – з нього росіяни запускали винищувачі.