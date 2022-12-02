РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського, – джерела (оновлено)
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського, – джерела (оновлено)
Від антикорупції до Тероборони: як прокурори САП стали гранатометниками
Від антикорупції до Тероборони: як прокурори САП стали гранатометниками
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
ГоловнаСуспільствоВійна

Український та американський віце-адмірали обговорили військового співробітництво між флотами

Американський віце-адмірал відзначив високий рівень мотивації військових моряків України.

Український та американський віце-адмірали обговорили військового співробітництво між флотами
Фото: Пресслужба ВМС ЗСУ

Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів зустріч у режимі відеоконференції з командувачем 6-го флоту ВМС США віце-адміралом Томасом Іші. 

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ. 

Командувач українських ВМС ознайомив колегу з успіхами і ходом ведення бойових дій проти російських окупантів, а також із незаконними діями РФ у Азово-Чорноморському регіоні. 

Сторони обговорили розширення напрямів військового співробітництва та надання технічної допомоги ВМС України для ефективного захисту країни з моря. 

Командувач 6-го флоту ВМС США відзначив високий рівень мотивації і готовності військових моряків України протистояти збройній агресії Росії. 

Нагадаємо, Пентагон уклав контракт з компанією Lockheed Martin на понад 430 млн доларів на виробництво РСЗВ HIMARS для потреб американської армії та іноземних партнерів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також