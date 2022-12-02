Український та американський віце-адмірали обговорили військового співробітництво між флотами

Командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів зустріч у режимі відеоконференції з командувачем 6-го флоту ВМС США віце-адміралом Томасом Іші.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Командувач українських ВМС ознайомив колегу з успіхами і ходом ведення бойових дій проти російських окупантів, а також із незаконними діями РФ у Азово-Чорноморському регіоні.

Сторони обговорили розширення напрямів військового співробітництва та надання технічної допомоги ВМС України для ефективного захисту країни з моря.

Командувач 6-го флоту ВМС США відзначив високий рівень мотивації і готовності військових моряків України протистояти збройній агресії Росії.

Нагадаємо, Пентагон уклав контракт з компанією Lockheed Martin на понад 430 млн доларів на виробництво РСЗВ HIMARS для потреб американської армії та іноземних партнерів.