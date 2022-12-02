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Пентагон уклав контракт на виробництво HIMARS для армії США і союзників

Не уточнюється, про яких саме іноземних партнерів йде мова.

Пентагон уклав контракт на виробництво HIMARS для армії США і союзників
Фото: тг канал Андрія Єрмака

Пентагон уклав контракт з компанією Lockheed Martin на понад 430 млн доларів на виробництво РСЗВ HIMARS для потреб американської армії та іноземних партнерів.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони США.

“Компанія Lockheed Martin Corp. з Гранд Прері, штат Техас отримала контракт на суму 430 930 711 доларів США на виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS – ред.) та надання допоміжних послуг для підтримки армії (США – ред.) та іноземних партнерів, яким здійснюється продаж військової техніки”, – йдеться у повідомленні.

Контракт має завершитися 31 грудня 2025 року.

 

Раніше повідомлялося, що Міноборони США хоче укласти угоди з країнами блоку НАТО та Близького Сходу щодо надання Україні частини їхніх ракетних зенітних комплексів NASAMS.

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