Пентагон уклав контракт на виробництво HIMARS для армії США і союзників

Пентагон уклав контракт з компанією Lockheed Martin на понад 430 млн доларів на виробництво РСЗВ HIMARS для потреб американської армії та іноземних партнерів.
Про це повідомляє сайт Міністерства оборони США.
“Компанія Lockheed Martin Corp. з Гранд Прері, штат Техас отримала контракт на суму 430 930 711 доларів США на виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS – ред.) та надання допоміжних послуг для підтримки армії (США – ред.) та іноземних партнерів, яким здійснюється продаж військової техніки”, – йдеться у повідомленні.
Контракт має завершитися 31 грудня 2025 року.
Раніше повідомлялося, що Міноборони США хоче укласти угоди з країнами блоку НАТО та Близького Сходу щодо надання Україні частини їхніх ракетних зенітних комплексів NASAMS.