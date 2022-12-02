У війні з Росією загинули до 13 000 військових, втрати цивільних вищі, – Подоляк

Радник голови ОПУ наголосив, що Росія воює з мирними людьми, особливо на окупованих територіях.

Втрати українських військових у війні становлять до 13 000 загиблими. Відповідну заяву в ефірі 24 каналу зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Таким чином він прокоментував відео з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, де вона говорила про 100 000 загиблих серед військових і 20 000 – цивільних. Згодом у Єврокомісії уточнили, що йшлося не лише про загиблих, а і про поранених.

"Безумовно, пані Урсула помилилася – це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри, тому що ми маємо офіційні оцінки Генштабу. Вони сягають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих", – сказав він.

Подоляк додав, що втрат через поранення більше.

"Ми говоримо про цивільне населення – це точно не 20 000. Там якраз цифра може бути суттєва", – зазначив він, підкресливши, що Росія воює з цивільним населенням, особливо – на окупованих територіях.

Нагадаємо, що після публікації ролику з фон дер Ляєн із озвученими втратами цей твітт видалили, а згодом опублікували новий, де кількості уже не було. Директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант у твіттері уточнила, що озвучені фон дер Ляєн втрати включають і загиблих, і поранених українських військових.

"Велике спасибі тим, хто вказав на неточність цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала стосуватися втрат, тобто як убитих, так і поранених, і мала на меті показати жорстокість Росії", – написала вона.

Керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у коментарі УП нагадав, що дані про втрати військових є закритими.