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У війні з Росією загинули до 13 000 військових, втрати цивільних вищі, – Подоляк

Радник голови ОПУ наголосив, що Росія воює з мирними людьми, особливо на окупованих територіях. 

У війні з Росією загинули до 13 000 військових, втрати цивільних вищі, – Подоляк
Фото: dt.ua

Втрати українських військових у війні становлять до 13 000 загиблими. Відповідну заяву в ефірі 24 каналу зробив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

Таким чином він прокоментував відео з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, де вона говорила про 100 000 загиблих серед військових і 20 000 – цивільних. Згодом у Єврокомісії уточнили, що йшлося не лише про загиблих, а і про поранених. 

"Безумовно, пані Урсула помилилася – це очевидно. Тому вони видалили це відео, прибрали ці цифри, тому що ми маємо офіційні оцінки Генштабу. Вони сягають від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих", – сказав він. 

Подоляк додав, що втрат через поранення більше. 

"Ми говоримо про цивільне населення – це точно не 20 000. Там якраз цифра може бути суттєва", – зазначив він, підкресливши, що Росія воює з цивільним населенням, особливо – на окупованих територіях. 

Нагадаємо, що після публікації ролику з фон дер Ляєн із озвученими втратами цей твітт видалили, а згодом опублікували новий, де кількості уже не було. Директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант у твіттері уточнила, що озвучені фон дер Ляєн втрати включають і загиблих, і поранених українських військових. 

"Велике спасибі тим, хто вказав на неточність цифр у попередній версії цього відео. Використана оцінка із зовнішніх джерел мала стосуватися втрат, тобто як убитих, так і поранених, і мала на меті показати жорстокість Росії", – написала вона. 

Керівник Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у коментарі УП нагадав, що дані про втрати військових є закритими.

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