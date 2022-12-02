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Премію імені Бориса Патона присудили 28 науковцям

Розмір премії – 300 тисяч гривень.

Премію імені Бориса Патона присудили 28 науковцям
Борис Патон
Фото: ukranews.com

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присудження Національної премії України імені Бориса Патона 2022 року.

Премію присуджено 28 науковацям за такі роботи:

  • технології для систем захисту військовослужбовців: функціональні матеріали, композити та покриття;
  • медичне забезпечення сил оборони на засадах єдиного медичного простору;
  • організація екстреної медичної допомоги та лікування гострої крововтрати в умовах бойових дій та клінічній практиці;
  • створення органічних сполук для сучасної медицини – важливої складової безпеки та обороноздатності України.

Розмір премії – 300 тисяч гривень.

 

Нагадаємо,  український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів Борис Патон народився 14 листопада 1918 року. Він був президентом Академії наук України впродовж 58 років. 

Науковець помер 19 серпня 2020 року у віці 101 року.

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