Премію імені Бориса Патона присудили 28 науковцям

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присудження Національної премії України імені Бориса Патона 2022 року.

Премію присуджено 28 науковацям за такі роботи:

технології для систем захисту військовослужбовців: функціональні матеріали, композити та покриття;

медичне забезпечення сил оборони на засадах єдиного медичного простору;

організація екстреної медичної допомоги та лікування гострої крововтрати в умовах бойових дій та клінічній практиці;

створення органічних сполук для сучасної медицини – важливої складової безпеки та обороноздатності України.

Розмір премії – 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, український науковець у галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів Борис Патон народився 14 листопада 1918 року. Він був президентом Академії наук України впродовж 58 років.

Науковець помер 19 серпня 2020 року у віці 101 року.