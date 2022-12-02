Естафету зі знесення пам’яток російської пропаганди має прийняти Полтава, – мінкультури

Після Одеси естафету зі знесення пам’яток російської пропаганди має прийняти Полтава.
Про це повідомив заступник Міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.
“Сподіваюся, що далі цю естафету перейме Полтава, якій наша експертна рада ще на початку вересня рекомендувала демонтувати 7 пам’ятників”, – сказав він.
Один з них – на місці відпочинку російського царя Петра I.підтримала демонтаж памʼятнику "Засновникам Одеси" з Катериною II та памʼятника Олександру Суворову.
Памʼятники можуть перемістити в парк імперського минулого, якщо його створять. Поки що вони перебуватимуть на тимчасовому збереженні в музеї.