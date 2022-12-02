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Естафету зі знесення пам’яток російської пропаганди має прийняти Полтава, – мінкультури

Зокрема йдеться про пам’ятник на місці відпочинку російського царя Петра I.

Естафету зі знесення пам’яток російської пропаганди має прийняти Полтава, – мінкультури
Пам’ятник на місці відпочинку російського царя Петра I
Фото: poltava.to

Після Одеси естафету зі знесення пам’яток російської пропаганди має прийняти Полтава.

Про це повідомив заступник Міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.

“Сподіваюся, що далі цю естафету перейме Полтава, якій наша експертна рада ще на початку вересня рекомендувала демонтувати 7 пам’ятників”, – сказав він. 

Один з них – на місці відпочинку російського царя Петра I.

“Місце, де він нібито перебував після Полтавської битви, яку росіяни століттями використовували для просування своєї імперської пропаганди. Пам’ятник поневолювачу – це нонсенс. Усі ці монументи мають бути там, де їхнє справжнє місце – на звалищі історії, а максимум – у музеях. Щоб майбутні покоління пам’ятали шлях, який ми пройшли”, – підкреслив урядовець.
Нагадаємо, Одеська міська рада на сесійному засіданні 30 листопада підтримала демонтаж памʼятнику "Засновникам Одеси" з Катериною II та памʼятника Олександру Суворову

Памʼятники можуть перемістити в парк імперського минулого, якщо його створять. Поки що вони перебуватимуть на тимчасовому збереженні в музеї.

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