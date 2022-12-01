Україна веде переговори з партнерами про поповнення запасів ракет С-300, - Резніков

У нашій державі свого виробництва таких систем немає.

Україна веде переговори з партнерами про поповнення запасів ракет С-300.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час брифінгу з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес в Одесі.

"...Я персонально з колегами-міністрами оборони країн, в яких на озброєні також є С-300, ми ведемо перемовини щодо можливості поповнення цього запасу ракет з їхніх складів та арсеналів", - сказав міністр оборони.

Резніков повідомив, що в Україні немає виробництва ракет С-300. Для протидії російським атакам використовують запаси. Оскільки системи дуже ефективні, є потреба у постійному поповненні ракет.

Резніков також додав, що проводить переговори з усіма державами "від Японії до Сполучених Штатів" щодо постачань С-300.

Міністр підкреслив, що оборонно-промисловий комплекс інших країн має зосередитися на поповненні запасів "збройних сил національних армій країн, які нам допомагають".

"Бо чудові системи німецькі IRIS-T або NASAMS – вони потребують ракет. Кожен залп ракет російських – і ми використовуємо ракети протиповітряної оборони", - додав Резніков.

Нагадаємо, нині міністр оборони України у відеозверненні до учасників Київського безпекового форуму заявив, що Росія "потребує паузи у війні за будь-яку ціну".