Голова Єврокомісії написала, що у війні загинули понад 100 000 українських військових, згодом видалила твіт
Голова Єврокомісії написала, що у війні загинули понад 100 000 українських військових, згодом видалила твіт
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
​Як припинити відставати від РФ у галузі безпілотників?
Співробітники СБУ провели обшук у Мураєва
Співробітники СБУ провели обшук у Мураєва
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
189 днів полону військової медикині та що було до і після. Історія Олени Кривцової
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Празький саміт НАТО: балтійське розширення, кампанія в Іраку, умиротворення Путіна, провокація проти України
Протести в Китаї: наскільки вони серйозні та чого вимагають мітингувальники?
Протести в Китаї: наскільки вони серйозні та чого вимагають мітингувальники?
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті
СБУ проводить обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті
ГоловнаСвіт

Сенат Чехії підтримав навчання українських військових у своїй країні

Крім цього, 55 чеських інструкторів навчатимуть українців в інших державах-членах ЄС.

Сенат Чехії підтримав навчання українських військових у своїй країні

Сенат Чехії схвалив проведення навчань українських військових у своїй країні, повідомляє Radio Prague International.

У 2023-му в Чехію відправлять до чотирьох тисяч військовослужбовців з України. Раніше повідомлялося, що навчання відбуватимуться на полігоні "Лібава". Тут тренуватимуть механізовані підрозділи.

До кінця наступного року заплановано 5 чотиритижневих турів, у кожному з яких зможуть взяти участь до 800 українських військовослужбовців.

Крім цього, Сенат проголосував за відправлення чеських солдатів для навчання українців в інші країни Євросоюзу. Мова йде про 55 військових. Вони зможуть працювати в будь-якій державі-члені ЄС у командних структурах або на посадах інструкторів. 

Нагадаємо, Чехія передасть Україні два автобуси для евакуації поранених та проведе навчання для фахівців із реабілітації. Також чеський уряд підтримав продовження тимчасових віз для українців до березня 2024 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також