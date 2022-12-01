Сенат Чехії підтримав навчання українських військових у своїй країні

Крім цього, 55 чеських інструкторів навчатимуть українців в інших державах-членах ЄС.

Сенат Чехії схвалив проведення навчань українських військових у своїй країні, повідомляє Radio Prague International.

У 2023-му в Чехію відправлять до чотирьох тисяч військовослужбовців з України. Раніше повідомлялося, що навчання відбуватимуться на полігоні "Лібава". Тут тренуватимуть механізовані підрозділи.

До кінця наступного року заплановано 5 чотиритижневих турів, у кожному з яких зможуть взяти участь до 800 українських військовослужбовців.

Крім цього, Сенат проголосував за відправлення чеських солдатів для навчання українців в інші країни Євросоюзу. Мова йде про 55 військових. Вони зможуть працювати в будь-якій державі-члені ЄС у командних структурах або на посадах інструкторів.

Нагадаємо, Чехія передасть Україні два автобуси для евакуації поранених та проведе навчання для фахівців із реабілітації. Також чеський уряд підтримав продовження тимчасових віз для українців до березня 2024 року.