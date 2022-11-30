Чехія передасть Україні два автобуси для евакуації поранених та вчитиме фахівців із реабілітації

Країна інвестує в реновацію палат інтенсивної терапії та операційної в лікарнях Львова та Винників.

Чехія передасть Україні два автобуси для евакуації поранених та проведе навчання для фахівців із реабілітації.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Автобуси дозволять безпечно евакуювати більше ніж 10 важкохворих пацієнтів, які наразі потребують лікування за кордоном.

Також Чехія інвестує в реновацію палат інтенсивної терапії та операційної в лікарнях Львова та Винників. Мова йде про забезпечення їх необхідним обладнанням та медичними виробами.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Олексія Яременка, з початку повномасштабної війни чеські партнери передали Україні численне критично важливе обладнання та понад 700 тисяч ліків.

“Наша медична система наразі готується до надважкої зими. Ми цінуємо, що всі ці місяці поруч залишаються наші міжнародні партнери, які завжди готові прийти на допомогу. Ми вдячні чеській стороні за системну підтримку в такий складний час”, – зазначив Яременко під час зустрічі з представниками уряду Чеської республіки.

Окрім того, Чехія готова долучатися до розвитку реабілітаційних послуг в Україні та реалізувати ряд проєктів, зокрема, спрямованих на навчання українських фахівців із реабілітації.

Також українська сторона планує вивчити чеський досвід, аби покращити якість послуг, які надаються в рамках пакета “Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня”.

Нагадаємо, Прага передасть в Україну сотні генераторів та обігрівачів, а також медобладнання на 22 млн крон.