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Прага передасть в Україну сотні генераторів та обігрівачів, а також медобладнання на 22 млн крон

Мер столиці Чехії наголосив на підтримці нашої держави.

Прага передасть в Україну сотні генераторів та обігрівачів, а також медобладнання на 22 млн крон
Зденек Гржиб
Фото: Facebook/Zdeněk Hřib - primátor Prahy

Прага передає в Україну сотні генераторів та обігрівачів.

Про це повідомив мер Праги Зденек Гржиб у Twitter.

Зокрема, обігрівачів заплановано доставити 625 штук: 400 для Києва, 226 для Миколаєва. Щодо генераторів, то 10 передадуть для Києва, 8 - для Миколаєва. 

Крім цього, столиця Чехії надає медичне обладнання на 22 мільйони крон. Воно надійде до Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України.

Гржиб наголосив, що "російські тирани не тільки вбивають і руйнують, а й намагаються позбавити всю країну тепла і світла підлими нападами на цивільну інфраструктуру".

"Тому ми будемо підтримувати Україну, поки вона не переможе. І ми її підтримуватимемо у межах повоєнної відбудови. Не можна поступатися злу!", - йдеться в дописі мера Праги.

Нагадаємо, чехи відраховуватимуть частину оплати за відвідування природних парків країни на підтримку України.

Тим часом Франція надала Україні 100 потужних генераторів.

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