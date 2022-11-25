Чотири українські АЕС мають доступ до національної електромережі, – МАГАТЕ

Після російської ракетної атаки 23 листопада електропостачання на них було повністю припинене.

Наразі усі чотири атомні електростанції України мають доступ до національної електромережі.

Про це МАГАТЕ повідомляє у Twitter.

“Усі чотири діючі атомні електростанції України знову мають доступ до національної електромережі після того, як цього тижня через російські атаки на них повністю припинилося електропостачання”, – йдеться у повідомленні.

Ukraine’s 4 operational nuclear power plants all have access to the 🇺🇦nat'l grid again following a complete loss of off-site power this week. Separately, IAEA completed a week-long nuclear safety & security expert mission to Chornobyl & its Exclusion Zone. https://t.co/9PyMocmUkH pic.twitter.com/NxpVPjp29D — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) November 25, 2022

Крім того, завершилася тижнева місія експертів МАГАТЕ з ядерної безпеки до Чорнобиля та зони відчуження.

Нагадаємо, енергетики забезпечили вже понад 70% потреб споживання в усій країні, але в системі лишається дефіцит у 30%. Тому в усіх областях введені планові і аварійні графіки вимкнення світла.