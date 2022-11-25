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Чотири українські АЕС мають доступ до національної електромережі, – МАГАТЕ

Після російської ракетної атаки 23 листопада електропостачання на них було повністю припинене.

Чотири українські АЕС мають доступ до національної електромережі, – МАГАТЕ
Південноукраїнська АЕС, ілюстративне фото
Фото: nabu.gov.ua

Наразі усі чотири атомні електростанції України мають доступ до національної електромережі.

Про це МАГАТЕ повідомляє у Twitter.

“Усі чотири діючі атомні електростанції України знову мають доступ до національної електромережі після того, як цього тижня через російські атаки на них повністю припинилося електропостачання”, – йдеться у повідомленні.

 

Крім того, завершилася тижнева місія експертів МАГАТЕ з ядерної безпеки до Чорнобиля та зони відчуження.

 

Нагадаємо, енергетики забезпечили вже понад 70% потреб споживання в усій країні, але в системі лишається дефіцит у 30%. Тому в усіх областях введені планові і аварійні графіки вимкнення світла.

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